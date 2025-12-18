«Мы должны думать, как предложить интересную работу человеку, который живет в нашей стране, в нашем Подмосковье. И для этого убирать все то, что безнадежно устарело. Сначала это были роботы. Кол-центры раньше были наполнены людьми, сейчас один робот отвечает на все интересующие тебя вопросы — ЖКХ, медицина, образование», — отметил Воробьев.

Он сообщил, что в области к концу уходящего года реализуется 53 проекта с использованием нейросетей. Это различные системы, которые берут на себя рутинную работу.

«Задача — продукты ИИ внедрять в каждой отрасли. Это касается транспорта, это касается тепло- и водоснабжения. Уверен, что прорыв и дальше будет, в следующем году, потому что столько, сколько в этом году говорят об ИИ — это обращает на себя внимание», — заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, как сам использует нейросети в жизни и работе.