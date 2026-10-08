Жители Подмосковья смогут принять участие в голосовании за финалистов премии #МыВместе

Жители Подмосковья могут принять участие в народном голосовании за финалистов шестого сезона Международной премии #МЫВМЕСТЕ, в 2026 году на конкурс подано более 60 тыс. заявок из 155 стран, среди номинантов — четыре проекта из Московской области. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Премия #МЫВМЕСТЕ — это награда для тех, кто делает добрые дела по зову сердца. Наш регион участвует в премии с самого первого сезона, и за это время жители региона направили на конкурс более 5,5 тыс. заявок. В этом году было подано более 1 тыс. заявок, из них 30 стали победителями регионального этапа», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Так, руководитель Благотворительного фонда «Подари Подарок» Лариса Безвербная представила регион в категории «Личности» в номинации «Лидер НКО», ее организация с 2019 года системно помогает семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Елена Жарова с проектом «Команда Добра» будет бороться за победу в категории «НКО и проекты» в номинации «Герои нашего времени». Экосистема добровольчества создана на базе регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, там оказывают поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей. На платформе Добро.РФ официально зарегистрировано свыше 1,2 тыс. волонтера с подтвержденными профилями, всего в деятельность вовлечено более 2 тыс. жителей округа.

Помимо этого, в номинации «Устойчивое будущее» в категории «Компании» за победу борется автономная некоммерческая организация «Центр защиты животных» из городского округа Наро-Фоминск со своей программой «Поводог». В этой же категории, но в номинации «Лидер социальных изменений. МСП», регион представляет компания «Четыре лапы» со своим ежегодным федеральным благотворительным проектом «Добролап».

Народное голосование проходит в боте мессенджера Макс — по одному голосу за финалиста в каждой номинации. Лауреатов объявят на форуме #МыВместе, который состоится со 2 по 5 декабря 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.