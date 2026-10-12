Жители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности

Жители Подмосковья смогут проверить свои знания по финансовой грамотности и принять участие в онлайн зачете, сделать это возможно до 27 октября 2026 года. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам будут доступны базовый или продвинутый уровни сложности, успешно сдавшие зачет получат именной сертификат. Проходить зачет можно как индивидуально, так и всей семьей. Для младших школьников задания зачета разработаны в интерактивном формате. Взрослые проверят свои знания в управлении личным бюджетом, осознанных финансовых решениях и защите от кибермошенников.

Школьники с 13 по 15 октября могут принять участие в олимпиадном зачете. Он предоставит возможность выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». Узнать другие подробности можно на сайте finzachet.ru.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.