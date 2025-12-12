Жители Подмосковья теперь могут связаться с руководством областной станции скорой помощи через чат-бот

Московская областная станция скорой помощи запустила чат-бот для пациентов и членов их семей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В чат-бот можно обратиться с вопросом о работе скорой медпомощи, предложением, благодарностью в адрес врачей. Обращения принимаются в круглосуточном режиме.

В Подмосковье насчитывается 53 подстанции, а также 91 пост скорой медпомощи. Они доступны во всех округах региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности программы диспансеризации для жителей региона.