Андрей Воробьев подчеркнул важность диспансеризации и профилактических медосмотров

«Продолжительность жизни зависит в том числе от того, как часто, с какой регулярностью люди разных возрастов проходят диспансеризацию. Это очень важный процесс и важно, чтобы человек не сталкивался с какими-либо барьерами, препятствиями при ее прохождении», — подчеркнул губернатор.

С начала года диспансеризация и профосмотры помогли впервые выявить заболевания более чем у 104 тыс. человек. В большинстве случаев это болезни крови и сосудов, ЖКТ, органов дыхания, а также злокачественные новообразований и сахарный диабет.

С 2024 года диспансеризацию можно пройти по месту работы или учебы. Также теперь можно проводить диспансеризацию для студентов и организовывать осмотры и вакцинацию в клубах «Активного долголетия».

«Совместной задачей системы здравоохранения и наших муниципалитетов является создание условий для прохождения профилактики — для детей и студентов в образовательных организациях, для работающих граждан — рядом с местом работы. Мы работаем по субботам, делаем различные выездные акции, проводим диспансеризацию в наших парках, торговых центрах, активно используем мобильные комплексы. За текущий год у нас осмотрено более 100 тысяч человек в передвижных медицинских модулях», - рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

