Жители Подмосковья воспользовались услугой по оформлению субсидии на ЖКУ более 19 тыс. раз

С начала 2026 года жители Подмосковья подали свыше 19 тыс. заявлений на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Жилье» – «Коммунальные услуги», для ее оформления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления. Искусственный интеллект распознает прикрепленные к заявке документы и выявляет некорректно загруженные файлы.

Получить субсидию могут жители региона, если их расходы на коммунальные услуги превышают 22% от совокупного дохода семьи. Размер субсидии рассчитывается в зависимости от размера стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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