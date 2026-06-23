Жители Подмосковья воспользовались услугой по присвоению спортивных разрядов более 5 тыс. раз
Услугой по присвоению спортразрядов в Подмосковье воспользовались 5 тыс. раз
Фото: [медиасток.рф]
С начала 2026 года в Подмосковье было подано более 5 тыс. заявлений на присвоение спортивных разрядов, сделать это можно на региональном портале госуслуг в разделе «Прочее» — «Спорт и досуг». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга позволяет получить разряд «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд», ее предоставляют бесплатно. Для этого спортсмену нужно выполнить нормы, требования и условия их выполнения, установленные Минспортом России. Подать заявление могут областные спортивные федерации, представляющие интересы спортсмена, им нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить цифровые копии документов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.