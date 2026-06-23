Жители Подмосковья воспользовались услугой по присвоению спортивных разрядов более 5 тыс. раз

С начала 2026 года в Подмосковье было подано более 5 тыс. заявлений на присвоение спортивных разрядов, сделать это можно на региональном портале госуслуг в разделе «Прочее» — «Спорт и досуг». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.