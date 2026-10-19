Жители Подмосковья за месяц направили в Росреестр более 213 тыс. заявлений

Свыше 213,5 тыс. заявлений подали жители Подмосковья в региональное управление Росреестра в сентябре 2026 года. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

К примеру, порядка 136 тыс. заявлений поступило на государственную регистрацию прав, свыше 54 тыс. — на государственный кадастровый учет, более 15 тыс. — на регистрацию ипотеки, около 7 тыс. — на регистрацию договоров долевого участия.

Как отметили в ведомстве, по сравнению с прошлым годом число электронных заявлений в Росреестр увеличилось. Это говорит о повышении интереса заявителей к цифровым сервисам. Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития ИИ-проектов.