Андрей Воробьев: наша задача — дальше максимально внедрять искусственный интеллект
Губернатор Подмосковья рассказал об ИИ-проектах, реализуемых в регионе
Фото: [пресс-служба президента РФ]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину об использовании искусственного интеллекта в различных сферах в регионе.
«В рамках ваших решений, указа, поручений мы внедряем искусственный интеллект. Здесь на графике [в презентации] как раз показана динамика. Большое количество продуктов внедрено только тогда, когда это, первое, удобно человеку, второе — это экономит государственные деньги», — сообщил губернатор.
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Он отметил, что ИИ-проекты реализуются в самых разных сферах — и в образовании, и в здравоохранении, и в части оказания государственных услуг.
«В общем, наша задача — дальше максимально внедрять искусственный интеллект. С регионами вместе мы создали витрину данных. На этой витрине каждый регион может взять продукт», — добавил Воробьев.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи с президентом доложил ему о развитии сферы здравоохранения в регионе.