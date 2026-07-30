Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину об использовании искусственного интеллекта в различных сферах в регионе.

«В рамках ваших решений, указа, поручений мы внедряем искусственный интеллект. Здесь на графике [в презентации] как раз показана динамика. Большое количество продуктов внедрено только тогда, когда это, первое, удобно человеку, второе — это экономит государственные деньги», — сообщил губернатор.

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Он отметил, что ИИ-проекты реализуются в самых разных сферах — и в образовании, и в здравоохранении, и в части оказания государственных услуг.

«В общем, наша задача — дальше максимально внедрять искусственный интеллект. С регионами вместе мы создали витрину данных. На этой витрине каждый регион может взять продукт», — добавил Воробьев.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи с президентом доложил ему о развитии сферы здравоохранения в регионе.