Жителям Дзержинского и Люберец рассказали, нужно ли менять документы после объединения округов

Жителям Дзержинского и Люберец не придется менять документы после объединения округов, потому что их регистрация останется прежней. Об этом рассказал глава Дзержинского Андроник Пак, передает пресс-служба Московской областной Думы.

По его словам, практика Подмосковья показывает положительный эффект от объединения городских округов. Он уточнил, что консолидированный бюджет составит 12,8 миллиарда рублей.

«Объединение бюджета даст возможность более эффективно распределять средства по государственным и муниципальным программам, обеспечивать оперативность решений вопросов благоустройства, ЖКХ, строительства и ремонта дорог, расселения ветхого жилья, открытия новых объектов социальной инфраструктуры», — добавил он.

Закон об объединении округов приняли по итогам 96-го заседания Мособлдумы. С такой инициативой выступил Совет депутатов Дзержинского, после чего ее поддержали депутаты Люберец.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.