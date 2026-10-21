Жителям и гостям Павлово-Посадского округа расскажут о белорусском живописце Бялыницком-Бируле
Жителям Павлово-Посадского расскажут о белорусском живописце Бялыницком-Бируле
Фото: [Выставочный зал «Дом Широкова»]
В среду, 21 октября, в Выставочном зале «Дом Широкова» Павлово-Посадского округа пройдет встреча, посвященная русскому, советскому и белорусскому живописцу-пейзажисту, народному художнику БССР и РСФСР, действительному члену Академии художеств СССР Витольду Бялыницкому-Бируле. Мероприятие продолжит цикл лекций «Искусство народов России», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Художник является одним из создателей мемориального пейзажа, для его живописи характерна ограниченность цветовой гаммы, построенной на почти монохромных тонах. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Национальном художественном музее Белоруссии в Минске и других музейных собраниях.
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* Возрастное ограничение 12+