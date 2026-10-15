Жителям Московской области рассказали о лесопожарной обстановке
Комлесхоз Московской области рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В ближайшие три дня на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит +10-16 градусов, ночью — +6-11. Синоптики обещают переменную облачность, почти без осадков.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.