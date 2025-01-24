Жителям Подмосковья напомнили о возможности отменить и перенести запись к врачу с помощью Робота Светланы

В 2024 году голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана обработала почти 6,8 млн звонков и помогла отменить или перенести почти 440 тыс. записей на прием к врачу, она обрабатывает входящие звонки по номеру 122. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.