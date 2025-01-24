Жителям Подмосковья напомнили о возможности отменить и перенести запись к врачу с помощью Робота Светланы
Робот Светлана обработала почти 6,8 млн звонков жителей Подмосковья за 2024 год
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2024 году голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана обработала почти 6,8 млн звонков и помогла отменить или перенести почти 440 тыс. записей на прием к врачу, она обрабатывает входящие звонки по номеру 122. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Благодаря ее работе, пациенту не нужно ждать ответа оператора, так как Светлана одновременно может принимать до 600 звонков», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Голосовой помощник также может вызвать врача на дом, записать на прием или телемедицинскую консультацию к врачу, приглашает на диспансеризацию и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.