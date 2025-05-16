Жителям Подмосковья напомнили о возможности подключения электронной платежки на «Госуслугах»

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области напомнили жителям региона, что с 1-го до 19-е число каждого месяца они могут перейти на электронный единый платежный документ на «Госуслугах».

Подключить электронную платежку могут собственники жилья в МКД и жильцы по договору социального найма. Как отметили в ведомстве, воспользоваться сервисом могут свыше 2 млн жителей.

«Совместно с Мингосуправления региона мы запустили проект, цель которого — упростить процесс обращения с платежными документами. Онлайн ЕПД — это понятно и прозрачно, так как все данные проверены и синхронизированы с Госуслугами. Сервисом смогут воспользоваться более 2 млн жителей. Он доступен для двух категорий плательщиков — собственники и наниматели по договору соцнайма», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Для подключения электронной платежки нужно зайти на сайт Госуслуг и подтвердить согласие на получение электронных платежек. Документы в новом формате начнут приходить со следующего месяца.

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