Жителям Подмосковья рассказали, как будет работать общественный транспорт в период праздников

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали жителям и гостям Подмосковья, как будет работать общественный транспорт региона в период майских праздников.

Так, автобусы в День Победы будут курсировать по расписанию субботы, а10 и 11 мая — по расписанию воскресенья. Всего на маршруты в выходные выведут порядка 6,5 тыс. автобусов.

Пригородные электрички 8 мая будут ходить по расписанию пятницы, 9 и 10 мая — по расписанию субботы, а 11 мая — по расписанию воскресенья. На весь период выходных ЦППК назначила 49 дополнительных поездов.

Также в период праздничных дней на объектах транспортной инфраструктуры и в автопарках будут усилены меры безопасности.

