Губернатор Подмосковья рассказал о запуске рабочего движения по участку ЮЛА

В Подмосковье запустили рабочее движение по участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от обхода поселка Октябрьский до Егорьевского шоссе, который обеспечит непрерывное бессветофорное движение от Володарского до Егорьевского шоссе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал проверить работу нового участка дороги и поблагодарить строителей.

«С 2013 года в московском регионе реализуется большая президентская программа по модернизации московского транспортного узла. <...> Сейчас мы находимся на дороге, которая является дублером МКАД. По сути от Минского шоссе до М-12 будет запущена большая сквозная магистраль, которая позволит разгрузить огромное количество населенных пунктов Подмосковья. <...> Вся ЮЛА - это 45 км. Каждый этап важен. В следующий раз мы должны встретиться в конце мая, чтобы соединить М-12 и М-5 «Урал». А к концу августа этого года задача строителей – запустить движение на всей дороге - от Варшавки до М-12», – сказал губернатор.

Открытие нового участка дороги позволит сократить путь до М-5 «Урал» и Лыткаринского шоссе для жителей Люберец и Раменского. Кроме того, это разгрузит прилегающие дороги, в том числе Октябрьский проспект в Люберцах. Дорога стала продолжением участка от Володарского до Рязанского шоссе. Там возвели несколько новых путепроводов через Быковское шоссе и над железной дорогой рязанского направления, мосты через реку Пехорка. Параллельно с запуском основного хода завершается монтаж освещения и шумозащитных экранов, через две недели откроется съезд с М-5 «Урал» со стороны Москвы.

ЮЛА является самым масштабным концессионным проектом, который реализуется в Подмосковье с участием федерального и регионального бюджетов. Общая протяженность трассы составит около 45 км, она улучшит транспортную доступность для более 3,5 млн жителей Москвы и Московской области. Магистраль строят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и планируют открыть полностью в 2026 году.

«Сейчас мы фактически имеем возможность сквозного проезда от Володарского до Егорьевского шоссе, в районе п. Волкуша к трассе примыкает Лыткаринское шоссе. Следующий участок ЮЛА - от Егорьевского шоссе до выхода на М-12 и на МСД в Москве. Протяженность его основного хода – около 5 км, ну и плюс там также большое количество съездов на пересечении с М-12. Планируем эту работу завершить до конца мая», – сказал гендиректор ООО «Лыткаринская платная дорога» Алексей Сотников.

Дорога будет связывать федеральные трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105 и М-12 «Восток», а также разгрузит восточную часть МКАД и направит транспортные потоки в обход Москвы с юго-восточного направления.

