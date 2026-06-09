Жителям Подмосковья рассказали, как будут работать отделения почты в период праздников

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали жителям региона, как будут работать отделения «Почты России» в период праздников.

Так, 11 июня отделения почты закончат работу на час раньше обычного графика. В праздничный день, 12 июня, все отделения, за исключением круглосуточных и выдающих заказы с маркетплейсов, работать не будут.

После праздника, с 13 июня, все почтовые отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

В День России сотрудники не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут доставлены по графику, согласованному с региональными отделениями Соцфонда.

Актуальная информация о графике работы представлена на сайте «Почты России».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал назначать социальные выплаты в регионе проактивно.