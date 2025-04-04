Жителям Подмосковья рассказали, как на автобусах добраться до областных ярмарок

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали жителям и гостям Подмосковья, как на автобусах добраться до ярмарок региона. В этом месяце в округах пройдет 212 таких мероприятий.

Доехать до ярмарок можно на автобусах компании АО «Мострансавто». К примеру, ярмарку на площади Революции в Зарайске можно посетить, доехав до нее на маршрутах № 1, 24, 31, 35, 38, которые следуют до остановки «АВ Зарайск».

До ярмарки на Волковской улице в Люберцах следуют маршруты № 2, 4, 5, 20, 21, 22, 25 и так далее. Нужная остановка — «МЦД Люберцы».

Подробная информация об автобусных маршрутах, следующих до подмосковных ярмарок, представлена на официальном сайте министерства.

Ранее в Подмосковье в рамках совещания губернатора Андрея Воробьева с областным правительством обсудили работу общественного транспорта и предприятия «Мострансавто».