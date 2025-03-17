Андрей Воробьев обсудил с правительством Подмосковья работу общественного транспорта

«Подмосковье очень разное — есть удаленные территории, есть прилегающие к Москве, и везде перевозки имеют свою специфику. Это требует очень серьезного анализа, обновления подвижного состава — здесь мы очень плотно работаем с „Группой ГАЗ“, нашим заводом в Ликино-Дулеве. Принят ряд решений, которые предполагают своевременный сервис, ремонт в автобусных парках, что позволяет нам большее количество транспортных средств выводить на линии», — отметил губернатор.

В Подмосковье действует 1,9 тыс. маршрутов общественного транспорта, которые обслуживают 7,9 тыс. автобусов. Пассажиропоток в год составляет порядка 800 млн поездок. Почти две трети от этого объема приходится на АО «Мострансавто». Предприятие обслуживает 1,5 тыс. маршрутов и 5,4 тыс. автобусов.

С начала года в регионе сократилось число транспортных средств, находящихся в ремонте. Для этого была организована круглосуточная работа слесарей с дополнительной оплатой. Также были интегрированы ремонтные базы ГАЗ и «Мострансавто».

В области активно ведется работа по оснащению всех автобусов «Мострансавто» стационарным оборудованием для бесконтактной оплаты за проезд. В этой работе большую роль играет «Административно-пассажирская инспекция. В результате с сентября 2024 года выручка на маршрутах „Мострансавто“ увеличилась на 5%. Для борьбы с оплатой проезда наличными был запущен бот, куда жители присылают фотографии и видеозаписи нарушений. Также в регионе сократилось число нарушителей оплаты за проезд — на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в области следует увеличить число автобусов, следующих до станций МЦД.