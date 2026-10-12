Жителям Подмосковья рассказали, как оформить заявления на техосмотр самоходных машин

Искусственный интеллект поможет жителям Подмосковья оформить заявление на проведение технического осмотра самоходных машин на региональном портале госуслуг, с начала 2026 года было подано более 15 тыс. таких заявок. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Другое», для ее получения нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить документы, а также оплатить госпошлину и сбор. Нейросеть проверит прикрепленные файлы и выявит некорректно загруженные документы.

Технический осмотр внедорожных автотранспортных средств для перевозки пассажиров, имеющих более восьми сидячих мест, необходимо проводить каждые полгода, остальным — ежегодно.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.