Жителям Подмосковья рассказали о летних читальных залах библиотек

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали жителям и гостям региона о летних читальных залах, которые были открыты библиотеками региона с наступлением летнего сезона.

В ведомстве отметили, что более 400 библиотек со школьными лагерями и творческими лагерями при ДК организуют различные мероприятия, в том числе книжные выставки, мастер-классы, конкурсы, театрализованные представления, лекции.

К примеру, во Фрязино в летнем читальном зале центральной библиотеки проходит мероприятие «Книговорот». В его рамках можно обменяться книгами. Также организованы мастер-классы по рукоделию.

В Чехове в летнем читальном зале центральной библиотеки, который организован в городском парке культуры и отдыха, провели программу о зеленых насаждениях города и экологическую викторину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе по трансформации домов культуры региона «Умный ДК».