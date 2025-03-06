Жителям Подмосковья рассказали о новом виде мошенничества с регистрацией на ЕГЭ

В Прокуратуре Московской области рассказали о новом виде мошенничества. Оно связано с регистрацией на ЕГЭ и нацелено на школьников.

Так, аферисты звонят школьникам под видом сотрудников сайта Госуслуг. Ребенка заверяют в том, что из-за сбоя в системе его регистрация на ЕГЭ была аннулирована, а восстановить ее можно только через аккаунты родителей. После этого злоумышленники просят назвать SMS-код и, таким образом, пытаются взломать аккаунт прямо во время звонка.

Жителям напомнили, что следует насторожиться, если в разговоре упоминается фраза «вход на сайт Госуслуг», если собеседник постоянно торопит и подгоняет, если он просит назвать какой-либо SMS-код. Код ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам.

Проверить, зарегистрирован ли школьник на ЕГЭ, можно по телефону горячей линии Рособрнадзора: +7 (495) 198-93-38.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с доставкой цветов. Подобные случаи учащаются в преддверии 8 Марта.