Жителей Московской области в преддверии 8 Марта предупредили о мошенничестве с доставкой цветов

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали о схемах, которыми пользуются мошенники в преддверии 8 Марта.

Так, аферист может позвонить жертве под видом курьера и заверить в том, что везет цветы, а для получения заказа требуется SMS-код. Также злоумышленники могут прибегнуть к другой схеме: курьер привозит цветы от анонима, после чего жертве звонит «служба доставки» и просит сообщить SMS-код для внутренней отчетности.

В ведомстве подчеркнули, что мошенники используют коды, чтобы получить доступ к личному кабинету на сайте госуслуг или в онлайн-банке. Поэтому ни в коем случае нельзя сообщать коды из SMS или пуш-уведомлений третьим лицам.

Ранее в министерстве предупредили жителей о новом виде мошенничества в мессенджерах. Жертвы получают сообщения от аккаунта «Безопасность» со ссылкой, которая ведет на фишинговый сайт.