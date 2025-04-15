Московская городская дума планирует объявить о запуске масштабного патриотического проекта «Города-герои — города героев», приуроченного к юбилейным датам присвоения званий «Город-герой», «Крепость-герой» и 80-летию Великой Победы, в ходе пресс-конференции. Она пройдет в ТАСС в четверг, 17 апреля.

В рамках проекта состоится автопробег по городам-героям России и Белоруссии, он пройдет при информационной поддержке правительства Московской области и Московской областной думы.

На пресс-конференции участники расскажут о целях и концепции проекта, маршрутах автопробега, гражданско-патриотических и мемориальных акциях. Среди них — председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрей Шевченко и другие. Трансляция будет доступна здесь.

Проект направлен на поддержку интереса россиян к истории городов-героев. Кроме того, он поможет в популяризации темы преемственности героизма, связи разных поколений Героев Отечества и увековечивании памяти героев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.