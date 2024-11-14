Жителям Подмосковья рассказали о проектах, которые реализуют в библиотеках

В подмосковных библиотеках реализуются различные проекты, которые помогают пожилым людям и читателям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, они могут посещать компьютерные курсы, консультации по работе с государственными сервисами, творческие студии, кружки, спортивные занятия. Мероприятия по организации досуга пожилых людей регулярно проводятся более чем в 800 библиотеках. Так, например, в Губернской универсальной библиотеке можно посетить программу «Вкус радости жизни», где участники могут общаться друг с другом, читать, рисовать, слушать музыку. Отдельные мероприятия готовят для детей с ограниченными возможностями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.