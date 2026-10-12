Жителям Подмосковья рассказали о возможности получения писем от ведомств через почтоматы
В Подмосковье письма от различных ведомств теперь можно получать через почтоматы
Фото: [пресс-служба АО «Почта России»]
Жители Подмосковья теперь могут получать письма от различных ведомств через почтоматы. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области со ссылкой на «Почту России».
«Мы расширяем возможности для клиентов, чтобы все больше услуг, доступных до того только через оператора, можно было получать альтернативными способами, быстрее и удобнее», — отметил первый заместитель гендиректора «Почты России» Максим Цыпин.
По его словам, с начала года через почтоматы было получено свыше 1,5 млн отправлений. Когда письмо поступает в почтомат, клиент получает пуш-уведомление или СМС со сроком хранения и кодом для получения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности цифровых технологий в работе МФЦ Подмосковья.