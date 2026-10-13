ЖК «Гранель Живописный» в Ленинском расширят до микрорайона почти на 7 тыс. жителей

Жилой комплекс «Гранель Живописный» в Ленинском округе расширят до микрорайона почти на 7 тыс. человек, рядом с четырьмя уже построенными домами возведут еще 16 восьмиэтажных корпусов. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект предусматривает развитие социальной инфраструктуры, строительство второй очереди уже началось. Специалисты возводят два жилых дома и канализационную насосную станцию. В первой очереди жилого комплекса сдали 1078 квартир.

Для семей с детьми здесь уже работает детский сад на 130 мест, расположенный на первом этаже одного из домов. Новые дома «Живописного» строят на территории площадью 59 гектаров вблизи деревни Спасское. Надзор за строительством осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. На площадке корпуса № 2 инспекторы ведомства и специалисты ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» обследовали несущие конструкции здания, в том числе качество железобетонных элементов и монтажа металлоконструкций. Завершить данный корпус планируется в III квартале 2027 года.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.