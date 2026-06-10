Золотую и серебряную медали завоевала подмосковная спортсменка на юношеском Кубке Европы по гребному слалому

Подмосковная спортсменка Елизавета Рябикова ярко проявила себя на международной арене, принеся в копилку региона две награды на первом этапе юношеского Кубка Европы по гребному слалому. Соревнования, ставшие важной площадкой для молодых атлетов, прошли 6 и 7 июня в итальянском городе Иврея. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В классе каноэ‐одиночка (С‐1) среди девушек до 16 лет Елизавета Рябикова, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта, поднялась на высшую ступень пьедестала. Ее результат — 1 мин. 1,42 сек. — позволил обойти соперниц из Германии и Австралии и завоевать золото турнира.

Не менее успешным оказалось выступление Елизаветы Рябиковой и в другой дисциплине: в индивидуальной гонке слалома на байдарке‐одиночке (К‐1) она показала время 58,95 сек. и стала обладательницей серебряной медали. 1-е место в этом зачете досталось спортсменке из Италии.

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