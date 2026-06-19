Золотую медаль завоевала подмосковная тхэквондистка на клубном чемпионате Европы в Сараеве

Подмосковная тхэквондистка Ксения Гусева добилась яркого успеха на международной арене. Она завоевала «золото» на клубном чемпионате Европы по тхэквондо (ВТФ) в Сараеве. Соревнования проходили с 16 по 19 июня в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Ксения Гусева, представляющая УОР № 1 из Краснознаменска, первенствовала в весовой категории до 51 кг. Эта победа не только принесла ей золотую медаль, но и дала право выступить на первенстве Европы среди юношей и девушек 12–14 лет в 2026 году.

Успех в Сараеве стал очередным подтверждением стабильного прогресса спортсменки: еще в феврале Ксения завоевала серебро на 13‐м международном открытом чемпионате Fujairah Open среди кадетов — турнир проходил в Фуджейре (ОАЭ).

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