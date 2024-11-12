ABC News: Маск активно влияет на формирование администрации Трампа
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Миллиардер Илон Маск занимает значимую позицию в создании команды новой администрации Дональда Трампа, согласно данным ABC News. Как сообщил телеканал, предприниматель регулярно посещал резиденцию республиканца Мар-а-Лаго во Флориде.
По информации ABC News, Маск был вовлечен как минимум в два телефонных разговора Трампа с международными лидерами. Утверждается, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским избранный президент передал трубку миллиардеру.
Кроме того, он также был участником телефонной беседы Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Илон Маск также активно участвует в дискуссиях по внутренней политике США. Например, он выразил поддержку республиканцу Рику Скотту на выборах в Сенат. Миллиардер продолжает поддерживать контакт с главой переходной команды Трампа Говардом Латником.
Ранее Маск заявлял, что на Украине в скором времени перестанет литься кровь, и это произойдет благодаря плану Дональда Трампа.