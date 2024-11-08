Маск: кровопролитие на Украине скоро закончится благодаря плану Трампа

На Украине в скором времени перестанет литься кровь, и это произойдет благодаря плану Дональда Трампа. Так считает изобретатель Илон Маск, он написал об этом в социальной сети Х.

Он прокомментировал новости о том, что команда Трампа сейчас готовит два варианта способа решения конфликта на Украине. Один из них связан с заморозкой боевых действий вдоль всей линии фронта, а другой — с новыми массовыми поставками оружия Киеву.

«Бессмысленные убийства скоро прекратятся. Время для подстрекателей-спекулянтов истекло», — указал он.

Ранее белорусский президент Лукашенко пообещал, что лично выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира, если тому удастся прекратить украинский конфликт. Он добавил, что политику придется договариваться по этому поводу со многими странами, в том числе вести диалог с Россией. Глава Белоруссии добавил, что Трамп является «мощным политиком», который умеет добиваться своих целей.