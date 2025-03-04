ABC News: Украина еще годами будет получать военную помощь от США

Поставки военной техники из США на Украину будут продолжаться еще несколько лет. Об этом ABC News сообщили два источника.

Отмечается, что большинство грузов, предоставленных предыдущей администрацией Белого дома, уже находятся на украинской территории, но Киев будет продолжать получать американские вооружения в течение ближайших лет.

Экс-президент США Джо Байден во время своего президентского срока подписал распоряжение об отправке вооружений на сумму $3 млрд долларов на Украину. По информации источников, около 90% этой помощи уже доставлено в страну.

В основном Пентагон сосредоточил усилия на поставках боеприпасов и противотанковых систем, хотя часть запланированной бронетехники все еще остается неотгруженной.

По словам члена парламентского комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Федора Вениславского, запасов вооружений Украине хватит на полгода. Он подчеркнул, что особые проблемы Киев испытывает со средствами противовоздушной обороны (ПВО) и реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Согласно предоставленной информации, стабильные поставки оружия на Украину продлятся «еще несколько ближайших лет». Контракты заключены с частными производителями, и практически все они уже оплачены.

Ранее издание Economist сообщило, что приостановка помощи США приведет к увеличению потерь ВСУ.