Как только на Украину прекращает течь поток военной помощи, так сразу же в украинской армии возрастают потери. О такой связи рассказали в журнале Economist.

Издание сослалось в своем материале на точку зрения украинских военных. Те утверждают, что, как только помощь Запада Украине иссякает, части ВСУ начинают нести заметно большие безвозвратные потери.

«По словам украинского лейтенанта, приостановка поставок такого вооружения приведет к еще большим потерям», — указали журналисты.

Как только на Украину перестают поступать артиллерийские снаряды, так сразу ослабевает артподдержка. Без новых ракет для систем противовоздушной обороны украинцы не в состоянии обеспечить защиту своих городов и войск от ударов с воздуха. По мнению США, Киев должен ощутить нехватку помощи уже в течение ближайших недель. Есть вероятность, что такие последствия проявятся всего через несколько дней.

Ранее появилось сообщение, что распоряжение Трампа остановить поток помощи на Украину коснулось не только тех грузов, которые еще находятся в США. Оно включает в себя вооружения, еще идущие в Европу, а также те системы и ресурсы, которые достигли европейской территории, в том числе и логистических баз в Польше.