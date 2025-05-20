Администрация Трампа инициировала сделку по покупке Boeing у Катара

Вопреки утверждениям о добровольном «подарке» от Катара Дональду Трампу, инициатива приобретения Boeing 747 исходила именно от администрации Соединенных Штатов, сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, ссылающегося на высокопоставленные источники в Белом доме, Трамп поручил своему представителю на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу подобрать список подходящих самолетов для покупки.

Первоначально обсуждалась аренда воздушного судна, а не его приобретение, как сообщают источники. Стороны все еще ведут переговоры, и юристы обеих стран занимаются деталями сделки. Оценочная стоимость самолета составляет $400 млн, хотя источники допускают возможность снижения цены специально для президента Трампа.

Несмотря на это, Трамп неоднократно представлял возможную сделку как «подарок», что вызвало критику со стороны как демократов, так и некоторых республиканцев. Они выразили сомнения относительно этичности принятия столь щедрого жеста от королевской семьи Катара.

Ранее сообщалось, что Польша изъяла на таможне пять тонн шин для самолетов Boeing.