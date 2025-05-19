Польша изъяла на таможне пять тонн шин для самолетов Boeing

Польша изъяла пять тонн шин для гражданских самолетов Boeing, которые, предположительно, направлялись в Россию, сообщило издание Reuters со ссылкой на Национальное налоговое управление страны.

По информации издания, налоговые сотрудники предполагают, что шины должны были доставить в Россию транзитом через Белоруссию. Данный товар входит в перечень санкционных. Шины перевозили в грузовике. В польской налоговой службе отметили, что по документам в грузовике должны были находиться автомобильные и автобусные шины.

«Отправителем товара была компания из Испании, а получателем — из Азербайджана», — указано в материале издания Reuters.

По информации издания, было возбуждено уголовное дело. Основание — таможенное мошенничество. Сотрудники изъяли товары, которые входят в санкционный список. Правоохранители будут детально разбираться в ситуации.

Ранее сообщалось, что США и Польша создадут альянс против РФ на энергорынке Европы.