Аксенов заявил, что участники СВО получили больше 700 земельных участков

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что больше 700 земельных участков получили участники специальной военной операции. Об этом руководитель региона написал в своих соцсетях в четверг, 14 декабря.

«По оперативной информации, приняты решения о предоставлении участникам СВО в собственность бесплатно около 730 земельных участков. Эта работа продолжается», – подчеркнул Аксенов.

Он также добавил, что бойцы проходят реабилитацию и отдыхают в санаториях Крыма. Отдельно глава региона отметил, что для увековечивания памяти героев в республике ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи. Как подчеркнул Аксенов, помощь участникам СВО на полуострове стала всенародным делом.

Глава Крыма заявил, что каждый месяц в зону боевых действий отправляют тонны гуманитарной и военно-технической помощи от республики. Кроме того, в регионе принят ряд комплексных мер для соцподдержки участников СВО и членов их семей. По словам Аксенова, на полуострове действует региональное отделение фонда «Защитник Отечества».

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели – денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее на итоговой пресс-конференции, которая прошла 14 декабря, президент России Владимир Путин обратился к российским гражданам, поблагодарив их за поддержку СВО и российских военнослужащих. Как отметил глава государства, россияне пожертвовали в пользу спецоперации более десяти миллиардов рублей. Кроме того, подчеркнул Путин, дети отправили бойцам около трех миллионов писем со словами поддержки.