Владимир Путин поблагодарил жителей страны за поддержку бойцов СВО

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции выразил благодарность всем жителям страны, которые оказывают поддержку бойцам, участвующим в СВО.

В ходе прямого эфира прозвучал вопрос от жительницы Подмосковья Марины Макеевой. Она поинтересовалась, почему поддержкой бойцов занимаются обычные люди, а не государство. Путин ответил, что большая часть поддержки участников СВО исходит именно от государства, а также поблагодарил всех, кто на добровольных началах помогает бойцам.

«Государство этим занимается. Государство — это 99,9% усилий. Но люди делают это от души. Мы это приветствуем и не будем это ограничивать. Только хочу поблагодарить за это», - сказал глава государства.

Путин сообщил, что общая сумма пожертвований в стране составила более десяти миллиардов рублей. Он также добавил, что от детей бойцам поступило три миллиона писем со словами поддержки.