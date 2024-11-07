CNN: победа Трампа обогатила Маска на $15 млрд

Отмечается, что резкий рост акций компании Tesla произошел сразу после подтверждения возвращения Трампа в Белый дом, что, по мнению аналитиков, создаст благоприятные условия для бизнеса основателя компании Илона Маска.

Маск, явный сторонник Трампа, активно поддерживал его на протяжении всей предвыборной кампании, включая передачу республиканцам более $130 млн на президентские выборы. Кроме того, предприниматель использовал свою платформу в социальной сети X для продвижения Трампа и его политических идей.

Эксперты отмечают, что успешная деятельность Tesla, SpaceX, Neuralink и других компаний Маска во многом зависит от государственной политики и субсидий. По мнению аналитика Wedbush Securities Дэниела Айвса, наиболее значительную выгоду от победы Трампа получат именно Tesla и сам Маск, так как это обеспечит компании конкурентное преимущество на фоне возможных сокращений налоговых льгот для других производителей электромобилей.

На фондовом рынке акции Tesla продемонстрировали заметный рост, закрывшись с увеличением примерно на 15% в среду, 6 ноября, на следующий день после выборов.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова предложила Владимиру Зеленскому обсудить с Илоном Маском свой полет на Марс.