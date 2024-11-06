Захарова предложила Зеленскому обсудить с Маском свой полет на Марс
Фото: [pxhere.com]
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. О этом он написал на своей странице в соцсети. По словам украинского лидера, в ходе переговоров они обсудили отношения двух стран, стратегическое партнерство и «план победы».
Заявление Зеленского в своем телеграм-канале прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она предложила главе киевского режима обсудить с Илоном Маском свой полет на Марс. Захарова предположила, что ради этого «многие бы скинулись».
Ранее Захарова рассказала об отказе Киева возвращать на Украину сотни пленных.