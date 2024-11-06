Захарова предложила Зеленскому обсудить с Маском свой полет на Марс

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. О этом он написал на своей странице в соцсети. По словам украинского лидера, в ходе переговоров они обсудили отношения двух стран, стратегическое партнерство и «план победы».