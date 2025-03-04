Американский конгрессмен заявил о намерении подписать сорванную сделку с Украиной

США и Украина заключат сделку по минеральным ресурсам в ближайшее время. Такое заявление сделал американский конгрессмен Брайан Фицпатрик по итогам переговоров с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

На своей странице в соцсети Фицпатрик написал, что заключение сделки станет гарантом долгосрочного экономического сотрудничества между двумя странами и приведет к помощи в обеспечении безопасности Киеву.

«Мы на 100% вернем этот поезд на рельсы. Данное соглашение по минеральным ресурсам будет подписано в короткие сроки», — написал американский чиновник.

Фицпатрик отметил, что разговор с Ермаком был продолжительным и результативным и состоялся «один на один». Он также призвал европейских лидеров активизироваться и внести свой вклад.

Ранее сообщалось о том, что в Раде раскритиковали Зеленского за идею сделки с США по редкоземельным металлам.