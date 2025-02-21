В Раде раскритиковали Зеленского за идею сделки с США по редкоземельным металлам

Политик подчеркнул, что идея о редкоземельных металлах и их торговле принадлежит только Зеленскому, и в Америке подобных разговоров не было вообще. При этом Гончаренко уточняет, что как только в Штатах поняли, что Украина такими ресурсами не обладает, то стали требовать, что действительно у страны есть – это и газотранспортная система, и инфраструктура, и АЭС.

Депутат раскритиковал Зеленского и за то, что тот выдвигает Штатам условия, а стоит быть благодарными за ту помощь, которая уже была оказана.

Напомним, ранее стало известно о том, Штаты предложили Украине новый вариант сделки по полезным ископаемым.

* Физическое лицо, внесенное Росинформмониторингом в перечень террористов и экстремистов.