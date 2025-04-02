Американский сенатор 13 часов кряду жаловался на Трампа, выступая в Капитолии

Сенатор-демократ Кори Букер на протяжении 13 часов без перерыва выступал в Капитолии, выражая свое несогласие с курсом новой администрации США, возглавляемой Дональдом Трампом. Об этом стало известно из прямой трансляции заседания американского парламента.

Однако Букера, похоже, совершенно не обеспокоило, что его речь от слова совсем не помешает республиканцам продвигать свои политические и экономические идеи, ведь у их партии большинство мест в обеих палатах парламента США.

Букер резко высказывался о политике республиканцев и их лидера Дональда Трампа в отношении программы сокращения расходов. Он утверждал, что без должного финансирования наука в США не сможет развиваться.

«Люди начнут искать возможности за пределами США или окажутся без работы. Пока слишком рано говорить, является ли это первыми шагами в потере поколения ученых», — эмоционально говорил сенатор.

Согласно информации, опубликованной в американских средствах массовой информации, для того чтобы выступление считалось состоявшимся, бывший футболист Букер должен был провести в неподвижности 13 часов, не покидая трибуну даже для посещения туалета.

Ранее Дональд Трамп заявил, что куратор Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск обязательно вернется в частный сектор, но пока что останется на своей должности.