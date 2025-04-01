Трамп раскрыл, сколько времени Маск посвятит госслужбе

Президент США Дональд Трамп заявил, что куратор Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск вернется в частный сектор, но пока что останется на своей должности. Об этом американский лидер заявил во время своего выступления в Белом доме, передает ТАСС.

Трамп подчеркнул, что Маск был назначен главой организации на 130 дней для того, чтобы сократить бюрократию в Вашингтоне. Президент США высоко оценил работу бизнесмена и его умственные способности, отметив, что он отлично справляется с поставленными задачами.

«Я буду держать его столько, сколько смогу. Он очень талантливый парень. Знаете, я люблю очень умных людей. Он очень умен и отлично справляется со своей работой», — сказал Трамп.

Президент также объявил о мерах по сокращению «раздутого» госаппарата, подчеркнув необходимость борьбы с бюрократией.

Маск, курируя работу DOGE, нацелен на снижение государственных расходов США на $2 трлн, что уже привело к увольнению тысяч сотрудников ведомств и приостановке многих программ финансовой помощи.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск передал $2,5 млн матери его возможного ребенка.