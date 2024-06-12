Антонов: посольство РФ в США регулярно получает угрозы

В посольство РФ в Соединенных Штатах на ежедневной основе поступают сообщения с угрозами. Соответствующее заявление сделал глава дипломатической миссии РФ в США Анатолий Антонов во вторник, 11 июня.

Слова дипломата приводятся в комментарии, распространенным посольством России в американской столице. В опубликованном сообщении Антонов подтвердил информацию об угрозах и подчеркнул, что они поступают как руководству представительства, так и рядовым сотрудникам. Власти Соединенных Штатов же, своей антироссийской политикой лишь способствуют подобным тенденциям, добавил он.

Он также указал на то, что в ряде штатов страны, в первую очередь на западном побережье, собираются украинские беглецы и их сторонники. По словам дипломата, данную молодежь пестуют и накачивают западной пропагандой для будущей заброски на поле боя в Европе, на что тратятся большие суммы.

«И вряд ли организация подобных экстремистских ячеек проходит незамеченной для правоохранительных органов», – указал Антонов, подметив, что этому никто не противостоит.

Накануне Белый дом анонсировал новые санкции против России.