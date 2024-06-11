Белый дом: новые санкции против РФ будут объявлены в ближайшее время
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Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о введении новых санкций и мер экспортного контроля в отношении РФ, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во вторник, 11 июня.
Слова Кирби передает информационное агентство РИА Новости. Уточняется, что новые ограничения будут объявлены в течении этой недели и будут реализованы в рамках обязательств государств G7.
Американский чиновник также уточнил, что вводимые ограничения будут сконцентрированы на «организациях и сетях», которые, по словам Кирби, оказывают содействие российскому государству в процессе закупки зарубежной продукции. Таким образом, финансовым посредникам будет тяжелее помогать РФ, а доходы страны будут более ограничены, подчеркнул представитель Белого дома.
Ранее информагентство Bloomberg заявило, что ЕС обсуждает поставки российского газа через Украину в следующем году.