Белый дом: новые санкции против РФ будут объявлены в ближайшее время

Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о введении новых санкций и мер экспортного контроля в отношении РФ, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во вторник, 11 июня.

Слова Кирби передает информационное агентство РИА Новости. Уточняется, что новые ограничения будут объявлены в течении этой недели и будут реализованы в рамках обязательств государств G7.

Американский чиновник также уточнил, что вводимые ограничения будут сконцентрированы на «организациях и сетях», которые, по словам Кирби, оказывают содействие российскому государству в процессе закупки зарубежной продукции. Таким образом, финансовым посредникам будет тяжелее помогать РФ, а доходы страны будут более ограничены, подчеркнул представитель Белого дома.

Ранее информагентство Bloomberg заявило, что ЕС обсуждает поставки российского газа через Украину в следующем году.