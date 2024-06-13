РФ даст ответ на навязываемую американской стороной конфронтацию, предупредил российский посол в США Анатолий Антонов в четверг, 13 июня.

Слова главы дипмиссии передает информационное агентство РИА Новости. Он заявил, что недавние санкции Министерства финансов США являются поздравлением народу РФ со стороны американских властей.

В то же время, российская сторона в партнеры не навязывается, подчеркнул Антонов. Он добавил, что РФ всегда открыта к честному диалогу, если США когда-то для него созреют. Тем не менее навязываемая государством в данный момент конфронтация получит ответ, заверил посол.

Он также выразил мнение, что Вашингтон до сих пор верит в то, что имеет право решать глобальные проблемы в одиночку. Несмотря на это, продолжают расти угрозы по типу терроризма, распространения ОМУ, киберпреступлений, пандемии и прочих, подчеркнул Антонов.

Ранее журналист Херш заявил, что приглашение России в Нормандию было отменено из-за Штатов.