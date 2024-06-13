Приглашение России на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии было отменено из-за Соединенных Штатов, настоявших на таком решении. Соответствующее заявление сделал журналист Сеймур Херш в своей статье на Substack.

В материале Херш со ссылкой на информированного чиновника из США заявил о том, что российские представители изначально должны были присутствовать на празднике, но администрация американского президента Джо Байдена настояла на отмене приглашения.

Журналист указал на то, что гибель более чем двух десятков миллионов россиян во Второй мировой войне является более чем достаточной жертвой для того, чтобы заслужить себе место на подобном праздновании.

Накануне российский депутат Белик заявил, что новые санкции Штатов могут изменить экономику РФ.