В минувшее воскресенье действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва с минимальным отрывом в два процента уступил Флавио Болсонару, признав, что рассчитывал на чистую победу в первом туре. По мнению эксперта по странам Латинской Америки Ильи Паймушкина, этот результат стал закономерным итогом системной ошибки левых сил. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что политическая кампания Лулы выглядела вялой и скомканной на фоне прошлых лет: ставка исключительно на внутренние ресурсы и отказ от привлечения внешних консультантов лишили штаб свежего взгляда. Правильные идеологические тезисы, включая тему защиты суверенитета, не были отработаны до конца, из-за чего избирателям оказалось сложно вычленить конкретные обещания для своих социальных групп.

По словам эксперта, ситуацию усугубила беспрецедентная апатия: на участки не пришли 21,07% избирателей, что составляет более 33 млн человек. Учитывая обязательный характер голосования и штрафы за неявку, этот антирекорд, превысивший показатели 2022 года, говорит о глубоком разочаровании электората. Шансы Лулы на реванш во втором туре эксперт оценивает как практически нулевые. Для перелома ситуации штабу действующего президента необходимо экстренно сменить тональность агитации, нащупать главные триггеры для общества и привлечь независимый аудит кампании, на что у команды уже не остается ни времени, ни ресурсов.

Победа Флавио Болсонару, по мнению аналитика, обернется для Бразилии потерей политического веса и превращением в условную колонию США, что кардинально изменит баланс сил в Латинской Америке. Однако этот политический разворот должен стать холодным душем для объединения БРИКС. Илья Паймушкин настаивает на необходимости создания в рамках организации мощного аналитического центра. Такая структура должна заниматься политическим консалтингом, прогнозированием последствий принимаемых решений и выстраиванием прочных экономических связей между бизнесом стран-участниц. Только так БРИКС сможет застраховать себя от подобных электоральных сюрпризов и ускорить свое развитие как глобального игрока, не зависящего от колебаний внутри отдельных государств.

Ранее сообщалось, что Болсонару поместили в камеру повышенной комфортности.