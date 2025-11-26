«Холодильник, мебель и телевизор». Болсонару поместили в камеру повышенной комфортности

Жаир Болсонару, экс-президент Бразилии, осужденный за попытку организации государственного переворота, будет отбывать свой 27-летний тюремный срок в благоустроенной камере.

По информации издания O Globo, в помещении площадью 12 квадратных метров будут созданы все условия: помимо отдельной санитарной зоны, там установят кровать, стол, стул, шкаф, холодильник, телевизор и кондиционер.

По данным издания, помещение напоминает комнату, где содержался Луис Инасиу Лула да Силва.

Напомним, что 25 ноября судебный процесс в отношении Болсонару был завершен, и он приступил к отбыванию наказания.

Ранее сообщалось о том, арестованный Болсонару пытался паяльником снять электронный браслет отслеживания.