«Холодильник, мебель и телевизор». Болсонару поместили в камеру повышенной комфортности
Экс-президент Бразилии начнет отбывать 27-летний срок в «люкс»-камере
Жаир Болсонару, экс-президент Бразилии, осужденный за попытку организации государственного переворота, будет отбывать свой 27-летний тюремный срок в благоустроенной камере.
По информации издания O Globo, в помещении площадью 12 квадратных метров будут созданы все условия: помимо отдельной санитарной зоны, там установят кровать, стол, стул, шкаф, холодильник, телевизор и кондиционер.
По данным издания, помещение напоминает комнату, где содержался Луис Инасиу Лула да Силва.
Напомним, что 25 ноября судебный процесс в отношении Болсонару был завершен, и он приступил к отбыванию наказания.
Ранее сообщалось о том, арестованный Болсонару пытался паяльником снять электронный браслет отслеживания.