Очередная публичная перепалка между Вашингтоном и Киевом, несмотря на всю резкость высказываний, вряд ли приведет к тектоническим сдвигам в американской внешней политике. Как отмечает в беседе с Общественной Службой Новостей директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, Белый дом продолжит поддерживать Украину, просто сменив тон общения.

По его словам, Соединенные Штаты всегда действуют исключительно в собственных интересах, а не на стороне Москвы, и нынешняя эмоциональная ссора — лишь поза Дональда Трампа, который по своей натуре склонен к громким пиар-ходам. Президенту США сейчас необходимо отыграть внутреннюю повестку перед парламентскими выборами, где его позиции не так сильны, поэтому он демонстративно дистанцируется от Зеленского, хотя на деле помощь Киеву, скорее всего, продолжится по полуофициальным каналам. При этом эксперт подчеркивает, что украинский вопрос никогда не был для Трампа приоритетом, так как главным стратегическим противником для него остается Китай, а средний американец вообще вряд ли найдет эту страну на карте, предпочитая решать проблемы с асфальтом на собственных улицах.

Эксперт отметил, что суть текущего дипломатического кризиса кроется в резком расхождении взглядов на тактику ведения конфликта. Трамп приостановил часть санкций против экспорта российского дизеля и прямо потребовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, на что Зеленский ответил обвинениями в предательстве и переходе на сторону России. В ответ американский лидер заявил, что украинский коллега намеренно затягивает конфликт, и публично призвал к проведению выборов, что и стало катализатором нынешнего медийного скандала. Российская сторона устами Дмитрия Пескова лишь констатирует факт: без официальных представителей Киева договориться о мире невозможно, так как Зеленский действительно не хочет идти на соглашение, однако сейчас стороны пытаются найти компромисс. Представители Украины и США уже ведут закрытые консультации в Осло, чтобы сгладить острые углы, после чего спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф, по данным прессы, намерен отправиться в Россию на встречу с Владимиром Путиным.

Последствия этого обмена колкостями уже вышли за пределы двусторонних отношений и затронули европейскую арену. Зеленский после заявлений из Вашингтона в экстренном порядке обзвонил всех старших партнеров в Европе, пытаясь понять, насколько серьезен этот демарш, но единого ответа не получил. В самих европейских столицах наметился раскол: пока одни политики по инерции требуют продолжения боевых действий, другие, глядя на собственные бюджеты и растущие налоги, все чаще задаются вопросом, по карману ли им эта игра, и общественное мнение в этих странах начинает активно меняться. Что касается самого украинского лидера, то пространство для маневра у него практически исчезло. Конституция страны запрещает уступать территории, а победить на поле боя не удается, загоняя Киев в глухой стратегический тупик.

По его мнению, главным вопросом для Запада становится не риторика Трампа, а фигура самого Зеленского. По мнению политолога, сейчас решается главная интрига: смогут ли Штаты, Великобритания и Европа договориться о его замене, хотя пока перспектив такого консенсуса не просматривается. Убрать действующего президента технически несложно, но на его место нужен легитимный с точки зрения западных финансовых институтов человек, способный подписывать документы и распределять кредиты. Поскольку единства между американцами, англичанами и континентальными европейцами по кандидатуре преемника нет, а нелегитимный парламент не решит проблему гарантий, нынешнее обострение остается лишь эмоциональным эпизодом предвыборной борьбы в США. Поддержка Киева сохранится, пусть и в менее демонстративных формах, а дальнейшая судьба Зеленского будет зависеть исключительно от того, сумеют ли западные партнеры найти ему приемлемую замену, не разрушив при этом собственные финансовые механизмы.

Ранее политолог Вакаров заявил, что в Осло на Зеленского будут давить по вопросу Донбасса.